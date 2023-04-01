В субботу, 1 апреля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Александрия» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

На 25-й минуте встречи счет в матче был открыт после автогола Игоря Пердуты. Спустя 16 минут Андрей Кулаков, который в зимнее трансферное окно присоединился к «Александрии» из «Шахтера», забил второй в ворота полтавской команды.

На 78-й минуте после ассиста сегодняшнего именинника Сергея Рыбалки гол забил Сергей Логинов. Для него, как и для Кулакова, этот мяч стал первым в футболке «Александрии».

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Александрия – Ворскла – 3:0

Голы: Пердута, 25 (автогол), Кулаков, 41, Логинов, 78

ГОЛ! 1:0 Пердута (автогол), 25 мин.

ГОЛ! 2:0 Кулаков, 41 мин.

ГОЛ! 3:0 Логинов, 78 мин.