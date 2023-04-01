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Челси
01.04.2023 19:30 - : -
Астон Вилла
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Англия
01 апреля 2023, 14:42 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:51
151
0

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата Англии 1 апреля в 19:30

01 апреля 2023, 14:42 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:51
151
0
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» выяснит отношения с «Астон Виллой».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Лондонский «Челси» в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 10 место. В активе у «пенсионеров» 38 очков после 27 матчей. В 10 поединках они победили, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражения.

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«Астон Вилла» из Бирмингема располагается на 11 позиции в таблице английской Премьер-лиги. У нее имеется 38 пунктов после 27 игр. Победили нынешние подопечные Унаи Эмери в 11 матчах и в 11 проиграли, еще пять встреч завершились вничью.

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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