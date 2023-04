В субботу, 1 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Стартовый свисток рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Альварес, Грилиш.

Запас: Ортега, Уокер, Филлипс, Ляпорт, Бернарду, Гомес, Перроне, Палмер, Льюис.

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Гакпо, Жота.

Запас: Келлехер, Гомес, Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Цимикас, Нуньес, Артур, Матип.

Your City XI 📋 XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Mahrez, Grealish, Alvarez SUBS | Ortega Moreno, Walker, Phillips, Laporte, Bernardo, Gomez, Perrone, Palmer, Lewis #ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/QFJnvRH9TN

The Reds to take on Manchester City 🔴#MCILIV