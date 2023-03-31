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Чемпионат Англии
Арсенал
01.04.2023 17:00 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 марта 2023, 22:48 | Обновлено 31 марта 2023, 22:50
106
0

Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 апреля в 17:00 по Киеву

31 марта 2023, 22:48 | Обновлено 31 марта 2023, 22:50
106
0
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Лидсом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис SetantaSports.

«Лидс» в последний раз выигрывал 20 лет назад – в 2003-м году. Все 5 крайних поединка выигрывали «канониры». Матч 1-го круга АПЛ между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу Александра Зинченко и компании.

Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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