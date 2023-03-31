Англия31 марта 2023, 22:48 | Обновлено 31 марта 2023, 22:50
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Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 апреля в 17:00 по Киеву
31 марта 2023, 22:48 | Обновлено 31 марта 2023, 22:50
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1 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Лидсом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис SetantaSports.
«Лидс» в последний раз выигрывал 20 лет назад – в 2003-м году. Все 5 крайних поединка выигрывали «канониры». Матч 1-го круга АПЛ между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу Александра Зинченко и компании.
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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