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Лига чемпионов
31 марта 2023, 01:59 | Обновлено 31 марта 2023, 02:09
589
0

ВИДЕО. Разбили лицо в кровь. Ужасный эпизод из игры ЛЧ между Челси и Лионом

В женской Лиге чемпионов бушуют нешуточные страсти

31 марта 2023, 01:59 | Обновлено 31 марта 2023, 02:09
589
0
ВИДЕО. Разбили лицо в кровь. Ужасный эпизод из игры ЛЧ между Челси и Лионом
Twitter

Ужасный эпизод произошел в ответном матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов между английским «Челси» и французским «Лионом».

В середине второго тайма футболистка «Челси» Мелани Лойпольц получила удар по лицу от соперницы из «Лиона».

У немецкой футболистки началось носовое кровотечение, и все лицо оказалось в крови. Врачам удалось остановить кровотечение, и Мелани ушла с поля на замену.

«Челси» в драматическом четвертьфинальном противостоянии против «Лиона» сначала спас игру в компенсированное время второго овертайма, на 120+8 минуте (1:2, при первом матче 1:0), а затем вырвал победу по пенальти (пен. 4:3).

ВИДЕО. Разбили лицо в кровь. Ужасный эпизод из игры ЛЧ между Челси и Лионом

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Челси Лион видео Мелани Лойпольц травма носа травма
Источник Sport.ua
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