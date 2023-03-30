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30 марта 2023, 06:00 |
123
0

Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа

Главные новости за 29 марта на Sport.ua

30 марта 2023, 06:00 |
123
0
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 марта.

1. Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Андрей принял непростое решение

2. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА лишила Индонезию права провести ЧМ U-20 в 2023 году
Азиатская страна не хотела допускать к соревнованию юношескую сборную Израиля

3А. Заняли первое место в группе. Прометей в Риге победил Венецию
Слобожанская команда выиграла одиннадцатую игру подряд и в плей-офф будет играть против «Гамбурга»

3Б. Стало известно, с кем сыграет Прометей в 1/8 финала Еврокубка
Соперником украинского клуба 11 апреля станет немецкий «Гамбург»

4. Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Фрэнк Уоррен уверен, что виноваты социальные сети

5. Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Украинский специалист – о слухах, что для него приоритетным вариантом является работа в «Аль-Айне»

6. Михайлюк провел лучший матч в НБА с 2021 года
Святослав набирает топовую форму в сильнейшей лиге планеты

7А. С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майами
Циципас уступил Хачанову, Карлос уверенно защищает трофей

7Б. Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
32-летняя румынка добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

7В. Свитолина получила wild card на турнир ITF в Португалии
Экс-первая ракетка Украины сыграет на грунтовом турнире

8А. Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
С Джермейном Франклином бой получится точно интересным

8Б. Энтони ДЖОШУА: «Если проиграю, то закончу с боксом. Буду отдыхать»
Обещает закончить с боксом

9. Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Неоценимая потеря в олимпийской семье

10. Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Переписывание даты рождения игрока – далеко не единичная практика в современном футболе…

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Источник Sport.ua
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