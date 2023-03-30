Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа
Главные новости за 29 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 29 марта.
1. Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Андрей принял непростое решение
2. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА лишила Индонезию права провести ЧМ U-20 в 2023 году
Азиатская страна не хотела допускать к соревнованию юношескую сборную Израиля
3А. Заняли первое место в группе. Прометей в Риге победил Венецию
Слобожанская команда выиграла одиннадцатую игру подряд и в плей-офф будет играть против «Гамбурга»
3Б. Стало известно, с кем сыграет Прометей в 1/8 финала Еврокубка
Соперником украинского клуба 11 апреля станет немецкий «Гамбург»
4. Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Фрэнк Уоррен уверен, что виноваты социальные сети
5. Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Украинский специалист – о слухах, что для него приоритетным вариантом является работа в «Аль-Айне»
6. Михайлюк провел лучший матч в НБА с 2021 года
Святослав набирает топовую форму в сильнейшей лиге планеты
7А. С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майами
Циципас уступил Хачанову, Карлос уверенно защищает трофей
7Б. Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
32-летняя румынка добыла самую высокорейтинговую победу в карьере
7В. Свитолина получила wild card на турнир ITF в Португалии
Экс-первая ракетка Украины сыграет на грунтовом турнире
8А. Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
С Джермейном Франклином бой получится точно интересным
8Б. Энтони ДЖОШУА: «Если проиграю, то закончу с боксом. Буду отдыхать»
Обещает закончить с боксом
9. Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Неоценимая потеря в олимпийской семье
10. Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Переписывание даты рождения игрока – далеко не единичная практика в современном футболе…
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