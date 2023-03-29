С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майми
Циципас уступил Хачанову, Карлос уверенно защищает трофей
В ночь на 29 марта состоялись матчи 1/8 финала Мастерса в Майами (США).
Первая ракетка мира и прошлогодний победитель этого турнира Карлос Алькарас (Испания) в двух сетах обыграл Томми Пола. Ранее Карлос взял трофей в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв Даниила Медведева. К слову, Медведев также пробился в четвертьфинал соревнований в Майами, выиграв у Кентена Алиса.
Второй сеяный турнира Стефанос Циципас в двух партиях проиграл Карену Хачанову. Шестой номер посева Андрей Рублев вылетел из турнира после поражения Яннику Синнеру.
Квалифаер Кристофер Юбенкс продолжает борьбу. Он закрыл на двух тай-брейках Лоренцо Сонего.
Майами. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [16] – 6:4, 6:4
Тейлор Фритц [9] – Хольгер Руне [7] – 6:3, 6:4
Ботик ван де Зандсхулп [26] – Эмил Руусувуори – 6:4, 4:6, 5:7
Янник Синнер [10] – Андрей Рублев [6] – 6:2, 6:4
Нижняя часть сетки
Адриан Маннарино – Кристофер Юбенкс [Q] – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)
Кентен Алис – Даниил Медведев [4] – 4:6, 2:6
Франсиско Черундоло [25] – Лоренцо Сонего – 3:6, 6:3, 6:3
Карен Хачанов [14] – Стефанос Циципас [2] – 7:6 (7:4), 6:4
Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [9]
Эмил Руусувуори – Янник Синнер [10]
Нижняя часть сетки
Кристофер Юбенкс [Q] – Даниил Медведев [4]
Франсиско Черундоло [25] – Карен Хачанов [14]
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