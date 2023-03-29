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ATP
29 марта 2023, 09:51 | Обновлено 29 марта 2023, 09:57
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С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майми

Циципас уступил Хачанову, Карлос уверенно защищает трофей

29 марта 2023, 09:51 | Обновлено 29 марта 2023, 09:57
390
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С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майми
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 29 марта состоялись матчи 1/8 финала Мастерса в Майами (США).

Первая ракетка мира и прошлогодний победитель этого турнира Карлос Алькарас (Испания) в двух сетах обыграл Томми Пола. Ранее Карлос взял трофей в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв Даниила Медведева. К слову, Медведев также пробился в четвертьфинал соревнований в Майами, выиграв у Кентена Алиса.

Второй сеяный турнира Стефанос Циципас в двух партиях проиграл Карену Хачанову. Шестой номер посева Андрей Рублев вылетел из турнира после поражения Яннику Синнеру.

Квалифаер Кристофер Юбенкс продолжает борьбу. Он закрыл на двух тай-брейках Лоренцо Сонего.

Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [16] – 6:4, 6:4
Тейлор Фритц [9] – Хольгер Руне [7] – 6:3, 6:4

Ботик ван де Зандсхулп [26] – Эмил Руусувуори – 6:4, 4:6, 5:7
Янник Синнер [10] – Андрей Рублев [6] – 6:2, 6:4

Нижняя часть сетки

Адриан Маннарино – Кристофер Юбенкс [Q] – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)
Кентен Алис – Даниил Медведев [4] – 4:6, 2:6

Франсиско Черундоло [25] – Лоренцо Сонего – 3:6, 6:3, 6:3
Карен Хачанов [14] – Стефанос Циципас [2] – 7:6 (7:4), 6:4

Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Тейлор Фритц [9]
Эмил Руусувуори – Янник Синнер [10]

Нижняя часть сетки

Кристофер Юбенкс [Q] – Даниил Медведев [4]
Франсиско Черундоло [25] – Карен Хачанов [14]

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ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Тейлор Фритц Хольгер Руне Ботик ван де Зандсхулп Эмиль Руусувуори Янник Синнер Андрей Рублев Адриан Маннарино Кристофер Юбенкс Кентен Алис Даниил Медведев Франсиско Черундоло Лоренцо Сонего Карен Хачанов Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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