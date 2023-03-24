В пятницу, 24 марта, в Праге проходит поединок 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Чехии и Польши.

На 1-й минуте игры чешскую сборную вперед вывел полузащитник пражской «Спарты» Ладислав Крейчи. Спустя две минуты перевес хозяев упрочил нападающий все той же «Спарты» из Праги Томаш Чванчара. 2:0.

В середине второго тайма перевес Чехии до крупного довел еще один игрок из пражской «Спарты» Ян Кухта. 3:0.

Поляки, впрочем, не капитулировала и под занавес игры усилиями Дамиана Шиманськи один гол отыграли. 3:1.

ГОЛ! Ладислав Крейчи. 1:0

ГОЛ! Томаш Чванчара, 2:0

ГОЛ! Ян Кухта, 3:0

ГОЛ! Дамиан Шиманськи, 3:1