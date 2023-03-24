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Евро
Чехия
24.03.2023 21:45 – FT 3 : 1
Польша
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 23:49 | Обновлено 24 марта 2023, 23:50
673
0

Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка отбора на Евро-2024

24 марта 2023, 23:49 | Обновлено 24 марта 2023, 23:50
673
0
Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в Праге проходит поединок 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Чехии и Польши.

На 1-й минуте игры чешскую сборную вперед вывел полузащитник пражской «Спарты» Ладислав Крейчи. Спустя две минуты перевес хозяев упрочил нападающий все той же «Спарты» из Праги Томаш Чванчара. 2:0.

В середине второго тайма перевес Чехии до крупного довел еще один игрок из пражской «Спарты» Ян Кухта. 3:0.

Поляки, впрочем, не капитулировала и под занавес игры усилиями Дамиана Шиманськи один гол отыграли. 3:1.

ГОЛ! Ладислав Крейчи. 1:0

ГОЛ! Томаш Чванчара, 2:0

ГОЛ! Ян Кухта, 3:0

ГОЛ! Дамиан Шиманськи, 3:1

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Дамиан Шиманьски (Польша).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Чванчара (Чехия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Ладислав Крейчи (Чехия).
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Источник Sport.ua
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