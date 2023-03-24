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  4. Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 22:05 | Обновлено 24 марта 2023, 22:18
739
2

Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец

Наставник сборной Украины Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт.

24 марта 2023, 22:05 | Обновлено 24 марта 2023, 22:18
739
2
Виктор Циганков стал отцом. У хавбека сборной Украины родился первенец
УАФ

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением сына-первенца.

Кормчий сине-желтых Руслан Ротань вручил Виктору праздничный торт, который новоиспеченный папаша разделил с партнерами по команде.

Руслан Ротань: «Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще».

Девушку футболиста зовут Романа, она из Винницы, родного города Виктора. Училась в Государственном университете Кента в США. В июне 2022 года Виктор и Роман официально оформили свои отношения.

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Динамо Киев рождение ребенка lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Springfield
Вообще то Виктор родом из Израиля. Если быть точным. Теперь интересно где родился его ребёнок. В США? А он болел в Испании перед матчем сборной?  Как же всё закручено.
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