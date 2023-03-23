Дубль Роналду. Португалия разгромила Лихтенштейн, а Босния – Исландию
Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью
23 марта стартовал турнир квалификации Евро-2024 в группе J.
Португалия разгромила Лихтенштейн (4:0), а Босния – Исландию (3:0).
Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью (0:0).
У португальцев звездный форвард сделал рекордный 197-й матч за сборную Португалию и отметился дублем.
Евро-2024. Квалификация. 1-й тур
Матчи 23 марта
Группа J
Португалия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Жоау Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 51, 63 (пен)
Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0
Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.
Словакия – Люксембург – 0:0
Группа C
- Италия – Англия – 1:2
- Северная Македония – Мальта – 2:1
Группа H
- Казахстан – Словения – 1:2
- Дания – Финляндия – 3:1
- Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2
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