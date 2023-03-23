Дубль Роналду. Португалия разгромила Лихтенштейн, а Босния – Исландию

23 марта стартовал турнир квалификации Евро-2024 в группе J.

Португалия разгромила Лихтенштейн (4:0), а Босния – Исландию (3:0).

Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью (0:0).

У португальцев звездный форвард сделал рекордный 197-й матч за сборную Португалию и отметился дублем.

Евро-2024. Квалификация. 1-й тур

Матчи 23 марта

Группа J

Португалия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Жоау Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 51, 63 (пен)

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.

Словакия – Люксембург – 0:0

Группа C

Италия – Англия – 1:2

Северная Македония – Мальта – 2:1

Группа H