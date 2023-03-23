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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 00:03
59
2

Дубль Роналду. Португалия разгромила Лихтенштейн, а Босния – Исландию

Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью

23 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 00:03
59
2
Дубль Роналду. Португалия разгромила Лихтенштейн, а Босния – Исландию
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта стартовал турнир квалификации Евро-2024 в группе J.

Португалия разгромила Лихтенштейн (4:0), а Босния – Исландию (3:0).

Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью (0:0).

У португальцев звездный форвард сделал рекордный 197-й матч за сборную Португалию и отметился дублем.

Евро-2024. Квалификация. 1-й тур

Матчи 23 марта

Группа J

Португалия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Жоау Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 51, 63 (пен)

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.

Словакия – Люксембург – 0:0

Группа C

  • Италия – Англия – 1:2
  • Северная Македония – Мальта – 2:1

Группа H

  • Казахстан – Словения – 1:2
  • Дания – Финляндия – 3:1
  • Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Роналду тепер рекордсмен і по матчам і по голам. В нього вже їх 120. А Мессі нехай і далі отримує дармові золоті м"ячики.
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0
Springfield
Вот это... Словакия – Люксембург – 0:0  по теме Нагорняка.)
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-1
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