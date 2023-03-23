Чемпионат Европы23 марта 2023, 22:39 | Обновлено 23 марта 2023, 22:42
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ВИДЕО. Исторический гол. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии
Форвард отличился в 54-й раз за сборную, реализовав пенальти в конце 1-го тайма
23 марта 2023, 22:39 | Обновлено 23 марта 2023, 22:42
1215
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В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.
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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
⚽️ Исторический гол был забит на 44-й минуте. Гарри Кейн реализовал пенальти (за игру соперника рукой) и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола).
ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 44 мин (пен).
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