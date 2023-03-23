Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Исторический гол. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии
Чемпионат Европы
23 марта 2023, 22:39 | Обновлено 23 марта 2023, 22:42
1215
0

ВИДЕО. Исторический гол. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии

Форвард отличился в 54-й раз за сборную, реализовав пенальти в конце 1-го тайма

23 марта 2023, 22:39 | Обновлено 23 марта 2023, 22:42
1215
0
ВИДЕО. Исторический гол. Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

⚽️ Исторический гол был забит на 44-й минуте. Гарри Кейн реализовал пенальти (за игру соперника рукой) и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола).

ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 44 мин (пен).

По теме:
ВИДЕО. Ретеги отквитал один гол для Италии в дебютном матче за сборную
Португалия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Италия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Италия - Англия Гарри Кейн пенальти лучший бомбардир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Бокс | 23 марта 2023, 19:03 17
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»

Британец позволил себе очередной мерзкий спич в адрес украинского чемпиона

ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла
Футбол | 23 марта 2023, 21:47 0
ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла
ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла

Матч сделали закрытым для СМИ и не организовывали трансляцию

Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Футбол | 23.03.2023, 19:33
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Футбол | 23.03.2023, 06:46
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
Бокс | 23.03.2023, 15:37
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
22.03.2023, 00:01 22
Футбол
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
22.03.2023, 10:59 19
Бокс
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
22.03.2023, 23:15 37
Футбол
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
21.03.2023, 20:34 17
Футбол
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
22.03.2023, 09:17 26
Бокс
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности