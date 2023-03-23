Италия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024
В четверг, 23 марта, на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Англии.
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Стартовый свисток сербского арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
⚽️ Деклайн Райс открыл счет для сборной Англии. Уже на 13-й минуте матча Италия пропустила гол.
⚽️ Исторический гол был забит на 44-й минуте. Гарри Кейн реализовал пенальти (за игру соперника рукой) и стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю (54 гола).
⚽️ На 56-й минуте Италия отыграла один гол и вернулась в борьбу. Гол забил Матео Ретеги, дебютант сборной Италии. Великолепную голевую передачу отдал Лоренцо Пеллегрини (1:2).
ГОЛ! 0:1. Деклан Райс, 13 мин.
ГОЛ! 0:2. Гарри Кейн, 44 мин (пен).
ГОЛ! 1:2. Матео Ретеги, 56 мин.
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