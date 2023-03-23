Цуренко уступила финалистке US Open 2021 в Майами, проиграв 1-й сет с 4:0

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 81) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала соревнований Леся в двух сетах уступила Лейле Фернандес (Канада, WTA 53) в двух сетах за 1 час и 28 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) [Q] – Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 3:6

В первом сете Леся выигрывала со счетом 4:0, однако не смогла довести начатое до конца. Во 2-й партии у украинки также было преимущество – 2:0, но и тут Фернандес смогла совершить мини-камбек.

Отметим, что Фернандес играла в финале Открытого чемпионата США по теннису 2021. В 1/32 финала турнира в Майами 20-летняя канадка сыграет с Белиндой Бенчич.