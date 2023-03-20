Цифры и факты. Главные события 18-го тура УПЛ

Самые важные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» обыграл «Рухом» в общем 4-й раз подряд (мячи 7-0), а на своем поле - во всех 3-х (мячи 6-0).

Горняки празднуют 5-ю викторию кряду (мячи 19-3).

Домашняя беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 18 матчей (+15=3), а общая голевая - 16.

«Шахтер» забивает 1979-й мяч в чемпионатах Украины и, обойдя на 2 мяча «Динамо», становится новым рекордсменом УПЛ.

Дончане не пропускают 3 матч (329 минут).

Тарас Степаненко становится 4-м игроком горняков, проведшим 250 матчей в украинских чемпионатах.

Игор Йовичевич становится 5-м иностранным тренером, проведшим 100 игр в УПЛ (+45=21-34, 153-115).

Безголевая серия «Руха» во встречах с «Шахтером» достигает 403-х минут.

Команды Леонида Кучука терпят 30-е поражение в чемпионатах Украины.

Желто-черные устанавливают новый личный антирекорд, пропуская 9 матчей кряду.

«Заря» второй раз в истории наносит два поражения «Динамо» в одном чемпионате.

Патрик ван Леувен становится третьим зарубежным тренером после Юрия Семина и Хуанде Рамоса, сумевшим дважды взять верх над Мирчей Луческу в УПЛ.



ФК Зоря. Патрик ван Леувен (в центре)

Луганчане празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 7-3), а киевляне терпят 2-е поражение подряд в родных стенах (мячи 0-3), повторяя личный антирекорд.

«Динамо» прерывает голевую серию во встречах с «Зарей», которая составила 20 игр. Последний раз бело-синие не смогли взломать оборону черно-бело-красных 18 сентября 2016 года - 0:1 дома.

Сергей Сидорчук становится 10-м игроком, проведшим 200 матчей в чемпионатах Украины в рядах киевлян.

23-летний панамский форвард луганчан Эдуардо Герреро становится игроком 62-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в УПЛ, в том числе 6-й - из Северной и Центральной Америки.

«Днепр-1» побеждает «Верес» во всех трех встречах в элитном дивизионе, забив в общей сложности 4 мяча и не пропустив ни одного.

Подопечные Александра Кучера не уходят с поля без гола в гостях 12 игр кряду.

Днепряне завершают свою «рекордную» 7-матчевую серию с пропущенными мячами. Последний раз бело-сине-голубые оставались «сухими» 30 октября 2022 - 1:0 дома с «Черноморцем».

«Верес» терпит 30-е поражение в УПЛ при Юрии Вирте, в том числе 10-е в нынешнем сезоне.

Ровенчане обновляют три личных антирекорда, продлив домашнюю серию без побед до 10 матчей (=3-7) и пропуская в общем 14 матчей подряд, а в родных стенах - 10.

Черно-красные проводят 30-й безголевой матч на своем поле.

«Александрия» устанавливает личный рекорд, подписав 5-ю мировую подряд.

Черно-желто-зеленые прерывают две свои серии: голевую - из 12 игр и с пропущенными мячами - из 9. Последний раз александрийцы не забивали 12 сентября 2022 года - 0:0 в гостях с «Ворсклой», а оставались «сухими» - 22 октября - 2:0 дома со «Львовом».

Безвыигрышная серия «Металлиста», который добыл первое очко после трех поражений кряду, достигает 11 матчей (=4-7).

Желто-синие проводят 60-й безголевой матч в родных стенах.

Два личных рекорда обновляет «Металлист 1925», сделавший 4-ю ничью подряд в гостях и продливший беспроигрышную серию на чужих полях до 7 игр (+1=6).

Подопечные Эдмара проводят 10-й сухой матч в гостях, а «Ворскла» – 30-й безголевой дома.

«Металлист 1925» подписывает 10-ю мировую в элитном дивизионе.

Команды Виктора Скрипника и Олега Дулуба делают 20-ю ничью в чемпионатах Украины.

Все четыре встречи коллективов Юрия Вернидуба и Олега Дулуба завершаются дележкой очков.

«Кривбасс» прерывает безничейную серию, которая составила 11 игр (+6-5). Последний раз криворожцы подписывали мировую 9 октября 2022 года – 0:0 дома с «Минаем».

Боснийский легионер бело-красно-черных Рифет Капич становится игроком 33-й страны дальнего зарубежья, чьи представители делали дубли в украинских чемпионатах.



ФК Кривбасс. Рифет Капич

Мяч, забитый Александром Беляевым, стал 500-м, пропущенным «Кривбассом» на чужих полях.

Роман Григорчук празднует 50-ю викторию в чемпионатах Украины на тренерском посту.

Гай Хадида становится автором 90-го гола «Черноморца» с пенальти.

«Ингулец» завершает две рекордные победные серии: общую - из 4-х матчей и домашнюю – из 3-х.

Красно-желтые обновляют четыре клубных достижения, обходясь без ничьих в общем 10 игр подряд (+4-6), а дома - 12 (+5-7), и, забивая 8 матчей кряду, а на своем поле - 6.

Александр Козак становится вторым игроком «Ингульца» после Евгения Запорожца, проведшим 50 матчей в УПЛ.

«Минай» с 6-й попытки впервые побеждает «Колосом».

Закарпатцы становятся авторами 50-й победы гостей в сезоне-2022/23.

«Минай» 10-й раз играет на «ноль» на чужих полях.

«Колос» терпит 40-е поражение в элитном дивизионе в 50-й игре в родных стенах.

Ковалевцы зарабатывают 3-ю кряду «баранку» на своем поле (мячи 2-6), повторяя личный антирекорд.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Тымчик («Динамо»), 50-й - Арсений Батагов («Заря») и Евгений Исаенко («Колос»), 1-й - Мурилу Соуза («Львов»), Гай Хадида («Черноморец»), Дмитрий Шух («Верес») и Эдсон Фернанду («Рух»).

В 7-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько («Заря»), в 6-м - Вячеслав Танковский («Днепр-1»).

1-й мяч в УПЛ забивают Гай Хадида (в 1-й игре), Эдуардо Герреро (в 3-й), Александр Беляев (в 4-й) и Иван Головкин (в 9-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Юрий Кравчук («Минай»).

1-й дубль в УПЛ делает Рифет Капич (в 13-м матче).

Гай Хадида становится автором 350-го гола сезона-2022/23, а Рифет Капич - 25-го дубля.

3-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Даниил Алефиренко.

10-ю пенальтийскую дуэль из 21-й выигрывает Богдан Сарнавский.

1-й «сухой» матч в чемпионатах Украины проводят Владислав Рыбак (во 2-й игре), Даниил Ермолов, Александр Сапутин (оба - в 3-й игре) и Павел Исенко (в 5-й).

2-ю красную карточку в этом сезоне получает Никита Татарков.

50-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в нынешнем чемпионате Артем Челядин («Ворскла») и Игор Габриэл («Львов»).

10-й поединок в УПЛ проводят арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк и львовянин Роман Блавацкий.

30-й пенальти в ворота гостей назначает киевлянин Евгений Арановский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ