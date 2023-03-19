19 марта в 22:00 на «Камп Ноу» проходит матч 26-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Реал».

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⚽️ Хозяева поля пропустили в Эль-Классико быстрый гол на 9-й минуте. Винисиус Жуниор сделал прострел с левого фланга атаки, Рональд Араухо сыграл головой, и мяч коварно залетел в ворота «Барсы». 1:0 в пользу галактикос.

⚽️ «Барселона» отыгралась на 45-й минуте. После отскока мяча в штрафной соперника Серхи Роберто точно пробил по воротам Тибо Куртуа. Это гол в раздевалку (1:1).

Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Рональд Араухо, 9 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Серхи Роберто, 45 мин.