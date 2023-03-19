Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».

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Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».

Шахтер – Рух – 2:0

Голы: Матвиенко, 27, Крыськив, 31

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ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.