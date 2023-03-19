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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 15:30 | Обновлено 19 марта 2023, 15:50
319
0

Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

19 марта 2023, 15:30 | Обновлено 19 марта 2023, 15:50
319
0
Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».

Шахтер – Рух – 2:0

Голы: Матвиенко, 27, Крыськив, 31

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.

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Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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