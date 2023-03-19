Украина. Премьер лига19 марта 2023, 15:30 | Обновлено 19 марта 2023, 15:50
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Шахтер – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ
19 марта 2023, 15:30 | Обновлено 19 марта 2023, 15:50
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В воскресенье, 19 марта, проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Арена Львов».
Шахтер – Рух – 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Крыськив, 31
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.
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