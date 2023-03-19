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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 09:28 | Обновлено 19 марта 2023, 09:36
57
0

Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 марта в 13:00 матч УПЛ

19 марта 2023, 09:28 | Обновлено 19 марта 2023, 09:36
57
0
Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В турнирной таблице чемпионата Украины «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками после 16-ти игр. В предыдущем туре петровцы дома встречались с «Металлистом» и одержали победу со счетом 2:1.

У одесского «Черноморца» 15 турнирных пунктов и он занимает 14-ю позицию в таблице УПЛ. В матче предыдущего 17-го тура сезона подопечные Романа Григорчука играли на своем поле с харьковским «Металлистом 1925». Встреча завершилась вничью 1:1.

Видеотрансляцию матча «Ингулец» – «Черноморец» проводит телеканал Setanta Sports+, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ и ОТТ-платформа Setanta Sports.

Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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