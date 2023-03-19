19.03.2023 16:00 - : -
Англия19 марта 2023, 04:35 | Обновлено 19 марта 2023, 04:51
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Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 марта в 16:00 по Киеву
19 марта 2023, 04:35 | Обновлено 19 марта 2023, 04:51
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19 марта на «Эмирейтс» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.
Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» взял со статусным соседом 4 очка из 6 возможных. Но потом была уверенная, 2:0, победа «Арсенала» в новом чемпионате.
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