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Чемпионат Англии
Арсенал
19.03.2023 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 марта 2023, 04:35 | Обновлено 19 марта 2023, 04:51
13
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 марта в 16:00 по Киеву

19 марта 2023, 04:35 | Обновлено 19 марта 2023, 04:51
13
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта на «Эмирейтс» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» взял со статусным соседом 4 очка из 6 возможных. Но потом была уверенная, 2:0, победа «Арсенала» в новом чемпионате.

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Источник Sport.ua
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