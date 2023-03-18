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Чемпионат Украины
Ворскла
18.03.2023 13:00 – перерыв 0 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 13:01 | Обновлено 18 марта 2023, 13:52
878
0

Ворскла – Металлист 1925 – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 13:01 | Обновлено 18 марта 2023, 13:52
878
0
Ворскла – Металлист 1925 – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
УПЛ

В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и харьковским «Металлистом 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

К очному противостоянию «Ворскла» и «Металлист 1925» подходят соседями по турнирной таблице. Полтавская команда расположилась на 9 месте, имея после 17 матчей 19 очков, а у харьковчан на одно очко больше и 8 позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.

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Ворскла Полтава Металлист 1925 Ворскла - Металлист 1925 текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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