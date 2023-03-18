В субботу, 18 марта, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и харьковским «Металлистом 1925».

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Поединок пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

К очному противостоянию «Ворскла» и «Металлист 1925» подходят соседями по турнирной таблице. Полтавская команда расположилась на 9 месте, имея после 17 матчей 19 очков, а у харьковчан на одно очко больше и 8 позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Металлист 1925» в украинской версии сайта.