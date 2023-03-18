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WTA
18 марта 2023, 04:33 | Обновлено 18 марта 2023, 04:35
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Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе

Свентек, к сожалению, разгромно уступила Рыбакиной

18 марта 2023, 04:33 | Обновлено 18 марта 2023, 04:35
555
0
Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 18 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не смогла пробиться в финал соревнований. В 1/2 финала Ига разгромно уступила Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 10) в двух сетах за 1 час и 17 минут. Рыбакина родилась в москве и до 2018 года представляла россию, но затем получила казахстанское гражданство.

Отметим, что в прошлом году Свентек взяла трофей на этих кортах.

Другой полуфинал также не порадовал. Чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2023 Арина Соболенко, которая не против самопровозглашенного президента своей страны беларуси александра лукашенко, в двух сетах выиграла у Марии Саккари (Греция, WTA 7) за 1 час и 25 минут.

Ранее Соболенко и Рыбакина играли в финале АО 2023. Тогда, как уже было сказано выше, трофей взяла Арина.

Индиан-Уэллс. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [10] – 2:6, 2:6
Мария Саккари [7] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6

Индиан-Уэллс. Финал

Елена Рыбакина [10] – Арина Соболенко [2]

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Источник Sport.ua
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