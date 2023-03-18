Подстилка лукашенко и москвичка. Определились финалистки в Индиан-Уэллсе
Свентек, к сожалению, разгромно уступила Рыбакиной
В ночь на 18 марта состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не смогла пробиться в финал соревнований. В 1/2 финала Ига разгромно уступила Елене Рыбакиной (Казахстан, WTA 10) в двух сетах за 1 час и 17 минут. Рыбакина родилась в москве и до 2018 года представляла россию, но затем получила казахстанское гражданство.
Отметим, что в прошлом году Свентек взяла трофей на этих кортах.
Другой полуфинал также не порадовал. Чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2023 Арина Соболенко, которая не против самопровозглашенного президента своей страны беларуси александра лукашенко, в двух сетах выиграла у Марии Саккари (Греция, WTA 7) за 1 час и 25 минут.
Ранее Соболенко и Рыбакина играли в финале АО 2023. Тогда, как уже было сказано выше, трофей взяла Арина.
Индиан-Уэллс. 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [10] – 2:6, 2:6
Мария Саккари [7] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6
Индиан-Уэллс. Финал
Елена Рыбакина [10] – Арина Соболенко [2]
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