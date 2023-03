ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала больше не является наставником Кристал Пэлас

Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» официально объявил об увольнении легенды лондонского «Арсенала» Патрика Виейра с поста наставника команды.

46-летний француз возглавлял «орлов» с 2021 года. Сейчас «Кристал Пэлас» находится на 12-й позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 27 очков после 27 туров.

Также «Кристал Пэлас» покинули представители штаба Виейра Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Аигун. Дин Кили остался в клубе и будет работать с голкиперами.

Пока что не сообщается, кто заменит Вийера на должности главного тренера «Кристал Пэлас».

