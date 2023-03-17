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Англия
17 марта 2023, 10:33 |
1242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала больше не является наставником Кристал Пэлас

Английский клуб уволил Патрика Виейра

17 марта 2023, 10:33 |
1242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала больше не является наставником Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» официально объявил об увольнении легенды лондонского «Арсенала» Патрика Виейра с поста наставника команды.

46-летний француз возглавлял «орлов» с 2021 года. Сейчас «Кристал Пэлас» находится на 12-й позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 27 очков после 27 туров.

Также «Кристал Пэлас» покинули представители штаба Виейра Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Аигун. Дин Кили остался в клубе и будет работать с голкиперами.

Пока что не сообщается, кто заменит Вийера на должности главного тренера «Кристал Пэлас».

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Патрик Виейра Кристал Пэлас отставка
Источник ФК Кристал Пэлас
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