ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала больше не является наставником Кристал Пэлас
Английский клуб уволил Патрика Виейра
Английский футбольный клуб «Кристал Пэлас» официально объявил об увольнении легенды лондонского «Арсенала» Патрика Виейра с поста наставника команды.
46-летний француз возглавлял «орлов» с 2021 года. Сейчас «Кристал Пэлас» находится на 12-й позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 27 очков после 27 туров.
Также «Кристал Пэлас» покинули представители штаба Виейра Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Аигун. Дин Кили остался в клубе и будет работать с голкиперами.
Пока что не сообщается, кто заменит Вийера на должности главного тренера «Кристал Пэлас».
Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023
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