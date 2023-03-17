Лига Европы. Арсенал с Зинченко вылетел от Спортинга

Лондонский «Арсенал» прекратил борьбу в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. Команда Микеля Артеты после ничьих как в первом, так и в ответном матчах против «Спортинга» проиграла в серии пенальти.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч и провел на поле все 120 минут. В серии пенальти украинский хавбек не участвовал.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Арсенал – «Спортинг» – 1:1, по пенальти 3:5 (первый матч – 2:2)

Голы: 1:0 – 19 Джака, 1:1 – 62 Педру Гонсалвеш.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 9), Габриэл, Салиба (Холдинг, 21), Зинченко, Джака, Жоржиньо (Парти, 65), Фабиу Виейра (Эдегор, 101), Габриэл Жезус (Троссард, 46), Нелсон (Сака, 65), Мартинелли.

«Спортинг» – Адан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 94), Танлонго, Угарте, Педру Гонсалвеш (Эссугу, 94), Паулинью (Шермити, 90), Эдвардс, Тринкау (Артур, 105).

Предупреждения: Фабиу Виейра (24), Джака (45), Угарте (53), Холдинг (71), Диоманде (118).

Удаление: Угарте (118).

Ранее 1/4 финала вышли «Рома» и «Байер».