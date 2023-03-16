Фейеноорд – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».
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В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).
Фейеноорд – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
⚽️ «Шахтер» пропустил быстрый гол на 9-й минуте. Сантьяго Хименес вышел на ударную позицию и точно пробил (1:0).
⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте (2:0).
⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте (3:0).
ГОЛ! 1:0. Сантьяго Хименес, 9 мин
ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.
ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).
События матча
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