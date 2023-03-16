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Лига Европы
Фейеноорд
16.03.2023 19:45 – 49 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 0
Шахтер Донецк
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Лига Европы
16 марта 2023, 20:45 |
1088
2

Фейеноорд – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

16 марта 2023, 20:45 |
1088
2
Фейеноорд – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

16 марта в Роттердаме проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором нидерландский «Фейеноорд» встречается с донецким «Шахтером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась неделю назад в Варшаве, была зафиксирована ничья (1:1).

Фейеноорд – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

⚽️ «Шахтер» пропустил быстрый гол на 9-й минуте. Сантьяго Хименес вышел на ударную позицию и точно пробил (1:0).

⚽️ «Шахтер» пропустил второй гол. Оркун Кёкчю точно пробил на 24-й минуте (2:0).

⚽️ Ужасный 1-й тайм для «Шахтера». Оркун Кёкчю, реализовав пенальти, оформил дубль на 38-й минуте (3:0).

ГОЛ! 1:0. Сантьяго Хименес, 9 мин

ГОЛ! 2:0. Оркун Кёкчю, 24 мин.

ГОЛ! 3:0. Оркун Кёкчю, 38 мин (пен).

События матча

38’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Фейеноорд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
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Источник Sport.ua
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