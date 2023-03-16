Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ

УАФ назвала судейские бригады, которые обслужат матчи ближайшего тура УПЛ, где главным матчем будет противостояние «Динамо» и «Зари».

После недавнего матча «Динамо» и «Ингульца» тренер киевлян Мирча Луческу выразил надежду, что Катерина Монзуль больше не будет судить матчи команды. Игру с «Зарей», где будет работать VAR, обслужит бригада во главе с Ярославом Козыком.

Металлист - Александрия. Арбитр Ю.Иванов

Ворскла - Металлист 1925. Арбитр А.Романюк

Динамо - Заря. Арбитр Я.Козык, будет VAR.

Львов - Кривбасс. Арбитр Е.Арановский

Верес - Днепр-1. Арбитр Д.Шурман

Ингулец - Черноморец. Арбитр Р.Блавацкий

Колос - Минай. Арбитр В.Романов

Шахтер - Рух. Арбитр Н.Балакин.