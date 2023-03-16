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  4. Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ
Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 16:50 |
1332
9

Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ

Киевляне сыграют против «Зари»

16 марта 2023, 16:50 |
1332
9
Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ
ФК Динамо Киев. Ярослав Козык

УАФ назвала судейские бригады, которые обслужат матчи ближайшего тура УПЛ, где главным матчем будет противостояние «Динамо» и «Зари».

После недавнего матча «Динамо» и «Ингульца» тренер киевлян Мирча Луческу выразил надежду, что Катерина Монзуль больше не будет судить матчи команды. Игру с «Зарей», где будет работать VAR, обслужит бригада во главе с Ярославом Козыком.

Металлист - Александрия. Арбитр Ю.Иванов

Ворскла - Металлист 1925. Арбитр А.Романюк

Динамо - Заря. Арбитр Я.Козык, будет VAR.

Львов - Кривбасс. Арбитр Е.Арановский

Верес - Днепр-1. Арбитр Д.Шурман

Ингулец - Черноморец. Арбитр Р.Блавацкий

Колос - Минай. Арбитр В.Романов

Шахтер - Рух. Арбитр Н.Балакин.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 9
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avk2307
Забули написати , що арбытром ВАР у Динамо буде Пасхал
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+3
Gargantua
фамилия арбитра, который будет судить Динамо, значения не имеет.
все равно он будет выполнять указания Костюченко, а это обслуга Шахтера.
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+2
Remark
Та тут сайт спорт.юа подьепнул Луческу))) Или Вам не понятно!? Типа для Луческу пусть кто хоч судит, хоть инопланетяне с космоса, но главное чтобы только не Монзуль. Вот выходит, что гл. тренер киевлян будет доволен, так как Монзуль их не судит.
А еще говорили (некоторые больно умные личности на этом сайте), что спорт.юа чисто динамовский сайт, а они Луческу подйобывают и про Мудрика 20 раз на день пишут. Че т выходит, что это уж не сильно динамоский сайт тогда)))
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+2
avk2307
Ну а Рух Шахтер будет судить Балакин, который в игре Шахтер Ворскла в последнем зимнем туре дал левейший пенальти в Ворота Ворсклы на 85 минуте при счете 2-2. При это там тоже был ВАР .
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+2
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DK1961
Кто бы Динамо не судил - все инструкции лохметовские через павелку. Хотя...Сейчас становится ясно. что Динамо вряд ли сумеет навязать бой за 1-е место, может и не тронут (сомнительный вариант). 
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0
Злий Глобинець
Удачі і фарту Зорі в матчі проти Динамо!
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-1
Soler61
Это что то новое точнее старое когда при рыгах назначением судей на матчи кротов руководил Луческу 
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-2
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