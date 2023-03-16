Луческу будет доволен. Определены судьи на ближайший тур УПЛ
Киевляне сыграют против «Зари»
УАФ назвала судейские бригады, которые обслужат матчи ближайшего тура УПЛ, где главным матчем будет противостояние «Динамо» и «Зари».
После недавнего матча «Динамо» и «Ингульца» тренер киевлян Мирча Луческу выразил надежду, что Катерина Монзуль больше не будет судить матчи команды. Игру с «Зарей», где будет работать VAR, обслужит бригада во главе с Ярославом Козыком.
Металлист - Александрия. Арбитр Ю.Иванов
Ворскла - Металлист 1925. Арбитр А.Романюк
Динамо - Заря. Арбитр Я.Козык, будет VAR.
Львов - Кривбасс. Арбитр Е.Арановский
Верес - Днепр-1. Арбитр Д.Шурман
Ингулец - Черноморец. Арбитр Р.Блавацкий
Колос - Минай. Арбитр В.Романов
Шахтер - Рух. Арбитр Н.Балакин.
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