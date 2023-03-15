Всего один форвард. Заявка Украины U-19 на элит-раунд отбора к Евро-2023

Главный тренер сборной Украины по футболу U-19 Сергей Нагорняк определился с игроками, которые будут готовиться к матчам элит-раунда отбора к Евро-2023.

Состав сборной Украины U-19:



Вратари: Юрий-Владимир Герета («Рух»), Денис Барченко («Шахтер»);

Защитники: Андрей Булеза («Минай»), Александр Роспутько («Шахтер»), Артем Бенедюк («Динамо»), Виталий Холод («Рух»), Богдан Слюбик («Рух»), Андрей Китела («Рух»), Даниил Удод («Аль-Айн»);

Полузащитники: Иван Лосенко («Шахтер»), Олег Пушкарев («Шахтер»), Александр Ющенко («Шахтер»), Антон Глущенко («Шахтер»), Антон Царенко («Динамо»), Кирилл Сигеев («Александрия»), Дмитрий Черныш («Ворскла»), Иван Варфоломеев («Слован»), Владимир Харабара («Нюрнберг»), Никита Александров («Ривас» Мадрид);

Нападающий: Игорь Горбач («Динамо»).

Соперниками сборной Украины U-19 в группе 3 станут команды Испании (22 марта), Дании (25 марта) и Люксембурга (28 марта). Матчи отбора у «сине-желтых» пройдут в испанских городах Альмендралехо и Бадахосе.

Подопечные Сергея Нагорняка финишировали на первом месте в своей группе квалификационного раунда отбора Евро-2023. Всю стадию отбора Украина прошла без потерь.

Евро-2023 U-19 пройдет на Мальте с 3 по 16 июля. В финальную стадию турнира попадут победители групп элит-раунда.