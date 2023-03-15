Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Айнтрахт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Чемпионов
Наполи
15.03.2023 22:00 – 75 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 марта 2023, 22:20 | Обновлено 15 марта 2023, 23:26
527
0

Наполи – Айнтрахт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 марта 2023, 22:20 | Обновлено 15 марта 2023, 23:26
527
0
Наполи – Айнтрахт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).

Хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен выиграл воздух и открыл счет для «Наполи».

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:0. Осимхен, 53 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
По теме:
ВИДЕО. Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес Наполи до разгромного
ВИДЕО. Осимхен оформил за Наполи дубль, но при этом получил травму руки
ВИДЕО. Гол Наполи в раздевалку. Осимхен выиграл воздух и открыл счет
Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Наполи - Айнтрахт видео голов и обзор Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
Футбол | 15 марта 2023, 05:33 0
Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада
Обещал – сделал. Голкипер Баварии отправил своему спасителю 700 кг шоколада

Ян Зоммер поблагодарил Де Лигта за спасение ворот во время матча ЛЧ

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Футбол | 15 марта 2023, 00:12 4
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 15.03.2023, 07:36
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Футбол | 15.03.2023, 14:32
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 15.03.2023, 21:43
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
14.03.2023, 10:45 46
Бокс
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 6
Футбол
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
15.03.2023, 11:23 17
Теннис
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
13.03.2023, 18:59 17
Футбол
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
13.03.2023, 23:15 5
Футбол
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
14.03.2023, 19:28 44
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.03.2023, 07:00 1
Биатлон
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
14.03.2023, 11:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности