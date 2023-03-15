15.03.2023 22:00 – 75’ 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Лига чемпионов15 марта 2023, 22:20 | Обновлено 15 марта 2023, 23:26
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Наполи – Айнтрахт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
15 марта 2023, 22:20 | Обновлено 15 марта 2023, 23:26
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15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».
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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).
Хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен выиграл воздух и открыл счет для «Наполи».
ГОЛ! 1:0. Осимхен, 45+2 мин.
ГОЛ! 2:0. Осимхен, 53 мин.
События матча
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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