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Лига чемпионов
15 марта 2023, 22:05 |
455
0

Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 марта 2023, 22:05 |
455
0
Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с английским «Ливерпулем».

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Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал – Ливерпуль – 0:0 [первый матч – 5:2]

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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