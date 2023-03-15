Лига чемпионов15 марта 2023, 22:05 |
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Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
15 марта 2023, 22:05 |
455
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15 марта на «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с английским «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Реал – Ливерпуль – 0:0 [первый матч – 5:2]
(новость обновляется)
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