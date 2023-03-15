Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги чемпионов
Во четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В первой встрече команд, которая состоялась в Португалии 9 марта, сильнейший определен не был – ничья 2:2.
Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11 туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.
Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.
Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Спортинг» проводит видеосервис MEGOGO.
Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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