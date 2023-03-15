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Лига Европы
Арсенал
16.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
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Лига Европы
15 марта 2023, 20:49 | Обновлено 15 марта 2023, 20:57
139
0

Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги чемпионов

15 марта 2023, 20:49 | Обновлено 15 марта 2023, 20:57
139
0
Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во четверг, 16 марта, в Лондоне на поле арене «Эмирейтс Стэдиум» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» еще раз выяснит отношения со «Спортингом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой встрече команд, которая состоялась в Португалии 9 марта, сильнейший определен не был – ничья 2:2.

Лондонский «Арсенал» продолжает вести борьбу в двух турнирах: национальном – английской Премьер-лиге, где единолично лидирует за 11 туров до конца сезона, и европейском – розыгрыше Лиги Европы.

Лиссабонский «Спортинг» в чемпионате Португалии пытается дотянуться до зоны Лиги чемпионов, а параллельно продвигается по турнирной сетке Лиги Европы.

Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Спортинг» проводит видеосервис MEGOGO.

Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига Европы Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Александр Зинченко смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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