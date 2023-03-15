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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
15.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 5:2 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 марта 2023, 01:37 | Обновлено 15 марта 2023, 01:52
24
0

Реал Мадрид – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 15 марта в 22:00 по Киеву

15 марта 2023, 01:37 | Обновлено 15 марта 2023, 01:52
24
0
Реал Мадрид – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с английским «Ливерпулем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Первую встречу на «Энфилде» выиграл мадридский «Реал» со счетом 5:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Ливерпуль».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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