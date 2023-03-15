15.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 5:2 - : -
Лига чемпионов15 марта 2023, 01:37 | Обновлено 15 марта 2023, 01:52
24
0
Реал Мадрид – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 15 марта в 22:00 по Киеву
15 марта 2023, 01:37 | Обновлено 15 марта 2023, 01:52
24
0
15 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с английским «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Первую встречу на «Энфилде» выиграл мадридский «Реал» со счетом 5:2.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Ливерпуль».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 марта 2023, 01:15 18
Женская теннисная ассоциация – о заявлении украинки
Футбол | 14 марта 2023, 17:29 12
Валерий Пересоляк недоволен судейством
Бокс | 14.03.2023, 10:45
Футбол | 14.03.2023, 11:00
Футбол | 14.03.2023, 23:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2023, 07:00 1
13.03.2023, 23:15 5
13.03.2023, 18:59 17
14.03.2023, 04:51 3
14.03.2023, 14:13 19
13.03.2023, 14:29 9
13.03.2023, 01:05
14.03.2023, 17:33 11