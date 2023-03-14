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Лига чемпионов
14 марта 2023, 22:59 | Обновлено 14 марта 2023, 23:08
1132
0

Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта 2023, 22:59 | Обновлено 14 марта 2023, 23:08
1132
0
Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)

⚽️ На 22-й минуте норвежец Эрлинг Холанд реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой.

⚽️ На 24-й минуте Холанд добил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара Кевина де Брюйне.

⚽️ На 45+2 минуте Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче. Он добил в сетку мяч, который защитник пытался выбить в поле с линии ворот. У норвежца в активе уже 37 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах.

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 22 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 24 мин

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 45+2 мин

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Манчестер Сити - РБ Лейпциг видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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