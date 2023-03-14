Порту – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 марта на «Драгау» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» играет с «Интером».

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В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту – Интер – 0:0 [первый матч– 0:1]

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