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Лига чемпионов
14 марта 2023, 22:05 | Обновлено 14 марта 2023, 22:13
277
0

Порту – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта 2023, 22:05 | Обновлено 14 марта 2023, 22:13
277
0
Порту – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Драгау» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» играет с «Интером».

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В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту – Интер – 0:0 [первый матч– 0:1]

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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