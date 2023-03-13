Цыганков – в основе Жироны на матч из Атлетико Мадрид

Сегодня, 13 марта «Жирона» в матче 25-го тура Ла Лиги дома примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский вингер Виктор Цыганков снова выйдет в основе «Жироны» на матч.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Арнау, Санти Буэно, Давид Лопес, Ориоль Ромеу, Алеш Гарсия, Рикельме, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос

«Атлетико» Мадрид: Облак, Карраско, Эрмосо, Хименес, Савич, Молина, Коке, Лемар, Льоренте, Гризманн, Депай