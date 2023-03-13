Испания13 марта 2023, 21:17 | Обновлено 13 марта 2023, 21:38
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Цыганков – в основе Жироны на матч из Атлетико Мадрид
Украинец снова выйдет с первых минут
13 марта 2023, 21:17 | Обновлено 13 марта 2023, 21:38
1010
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Сегодня, 13 марта «Жирона» в матче 25-го тура Ла Лиги дома примет «Атлетико» Мадрид. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский вингер Виктор Цыганков снова выйдет в основе «Жироны» на матч.
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Арнау, Санти Буэно, Давид Лопес, Ориоль Ромеу, Алеш Гарсия, Рикельме, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос
«Атлетико» Мадрид: Облак, Карраско, Эрмосо, Хименес, Савич, Молина, Коке, Лемар, Льоренте, Гризманн, Депай
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