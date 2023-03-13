Цифры и факты. Главные события 17-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные цифры в минувшего тура УПЛ.

«Шахтер» обыграл «Кривбасс» в общем 13-й раз подряд (мячи 28-2), а в гостях - 6-й (мячи 14-0).

Горняки наносят 8-й разгром криворожцам.

Общая безничейная серия оранжево-черных во встречах с бело-красно-черными достигает 21 матча (+19-2), а гостевая - 12 (+11-1).

«Шахтер» не пропускает от «Кривбасса» в общем 11 игр кряду (995 минут), обновляя свой рекорд УПЛ, а в гостях - 6 (549 минут).

Горняки празднуют 4-ю викторию кряду (мячи 17-3), а на чужих полях - 3-ю (мячи 14-1), причем с крупным счетом.

Безничейная гостевая серия дончан достигает 11 игр (+10-1).

Оранжево-черные забивают 15 матчей подряд, а на чужих полях - 11.

Венесуэлец Кевин Келси становится самым молодым бомбардиром-легионером горняков в украинских чемпионатах - 18 лет 228 дней, а также первым футболистом 2004 г. р., забивавшим в УПЛ.

Кевин Келси становится автором 150-го гола команд Игоря Йовичевича в чемпионатах Украины и 30-го - «Шахтера» в гостевых баталиях с криворожцами.



ФК Шахтер. Кевин Келси

«Кривбасс» проводит 650-й матч в элитном дивизионе.

Подопечные Юрия Вернидуба продлевают безничейную серию до 11 игр (+6-5).

Мяч, забитый Георгием Судаковым, оказывается 800-м, пропущенным бело-красно-черными в УПЛ.

Мирча Луческу празднует 450-ю викторию во главе украинских клубов (ЧУ - 316, КУ - 60, ЕК - 68, СК - 6).

«Динамо» одерживает 4-ю кряду победу в гостях (мячи 7-1).

Гостевая голевая серия киевлян достигает 16 матчей, а безничейная на чужих полях - 13 (+11-2).

Денис Гармаш проводит 229-й матч в УПЛ и входит в топ-5 гвардейцев «Динамо» в чемпионатах Украины, обойдя Андрея Несмачного и Андрея Ярмоленко.

Виталий Буяльский, который стал автором 10-го гола бело-синих в поединках с днепрянами, забивает 65-й мяч в карьере (ЧУ - 49, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 14).



ФК Динамо

«Днепр-1» прерывает свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 11 игр (+10-1). Последнее поражение в родных стенах сине-бело-голубые потерпели 26 сентября 2021 года - 0:4 с «Зарей».

Завершаются и две голевые серии днепрян: рекордная 21-матчевая общая и 11-матчевая домашняя. Последний раз «Днепр-1» оставался на «сухом пайке» 24 октября 2021 года - 0:2 в гостях с… «Динамо».

«Заря» 4-й раз подряд берет дома верх над «Львовом» (мячи 11-2).

Луганчане празднуют 10-ю викторию в УПЛ под руководством Патрика ван Леувена.

Домашняя беспроигрышная серия красно-бело-черных достигает 15 матчей (+11=4).

«Заря» забивает в родных стенах 16 игр подряд.

Назарий Русин становится автором 20-го гола луганчан в поединках со «Львовом», в том числе 10-го - дома.

«Львов» терпит 5-е поражение кряду на чужих полях (мячи 1-9), устанавливая новый личный антирекорд. Это поражение становится 80-м для львовян в элитном дивизионе, в том числе 40-м - в гостях.

Владислав Бугай забивает 10-й мяч «Львова» в баталиях с «Зарей» и на 471-й минуте прерывает «рекордную» выездную безголевую серию «горожан».

«Александрия» повторяет личный рекорд, сделав 4-ю ничью подряд.

Черно-желто-зеленые продлевают свою голевую серию до 12 игр.

Максим Третьяков, 3-й раз поразивший ворота «Миная», становится первым игроком александрийцев, забившим 25 мячей в УПЛ.

Команды Владимира Шарана подписывают 70-ю мировую в чемпионатах Украины, а «Минай» - 10-ю на своем поле.

Мяч, забитый Вадимом Витенчуком, стал 500-м, пропущенным «Александрией» в элитном дивизионе.

«Ингулец» устанавливает два личных рекорда, одержав в общем 4-ю победу подряд (мячи 6-1), а дома - 3-ю (мячи 4-1).

Красно-желтые обновляют еще четыре клубных достижения, продлив общую безничейную серию до 9 игр (+4-5), а домашнюю - до 11 (+5-6), и, забивая 7 матчей подряд, а на своем поле - 5.

На рекордной отметке завершаются и две сухие серии петровцев: общая - на 377-й минуте, а домашняя - на 287-й.

«Металлист» терпит 3-е поражение подряд (мячи 2-7).

Желто-синие обходятся без побед 10 игр кряду (=3-7).

Пати Малумандсоко на 348-й минуте прерывает безголевую серию харьковчан в гостях.

«Черноморец» проводит 750-й матч в чемпионатах Украины.

Два личных рекорда обновляет «Металлист 1925», подписавший третью мировую подряд в гостях и продливший беспроигрышную серию на чужих полях до 6 игр (+1=5).

10-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Эдмар (+2=5-3, 10-20).

«Верес» дома подписывает третью мировую подряд с «Ворсклой».

Ровенчане обновляют три личных антирекорда, продлив серию без побед на своем поле до 9 игр (=3-6) и пропуская в общем 13 матчей кряду, а в родных стенах - 9.

Таулянт Сефери становится автором 50-го дубля полтавчан в чемпионатах Украины. При этом второй его гол оказывается 350-м, забитым бело-зелеными на чужих полях.

Павел Исенко становится 12-м вратарем в истории УПЛ, парировавшим два пенальти в матче.

«Колос» одерживает 10-ю победу в элитном дивизионе под руководством Ярослава Вишняка.

«Рух» терпит 10-е поражение на своем поле.

Желто-черные прерывают свою рекордную голевую серию из 9 игр. Последний раз подопечные Леонида Кучука обходились без забитых мячей 9 октября 2022 года - 0:3 в гостях с «Динамо».

«Рух» пропускает 8 встреч подряд, а дома - 9, поднимая планку личного антирекорда.

Желто-черные проводят 10-й безголевой поединок в родных стенах.

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Захар Карпусь («Кривбасс»), Пеглоу, Владислав Рыбак (оба - «Днепр-1») и Дмитрий Черныш («Ворскла»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Александр Каплиенко («Днепр-1»), в 3-м - Кирилл Дрышлюк («Заря») и Евгений Пасич («Днепр-1»).

15-й мяч в украинских чемпионатах забивает Павел Ориховский, 5-й - Владимир Одарюк (первый в ворота «Металлиста»), 1-й - Кевин Келси, Пати Малумандсоко (оба - во 2-й игре), Вадим Витенчук (в 17-й) и Бека Вачиберадзе (в 25-й).

Владислав Бугай становится автором 50-го гола джокеров в сезоне-2022/23.

4-й матч подряд не уходит с поля без забитых мячей Таулянт Сефери.

2-й дубль в УПЛ делает Таулянт Сефери, 1-й - Владимир Одарюк (в 79-й игре).

5-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Руслан Нещерет.

2-ю красную карточку в карьере получает Виталий Буяльский, 1-ю - Пати Малумандсоко (во 2-й игре).

60-й «горчичник» зарабатывает для свой команды в нынешнем сезоне Денис Безбородько («Колос»), 50-й - Роман Дидык («Рух»).

40-й поединок в УПЛ проводит арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин.

10-й раз назначает пенальти киевлянин Владимир Новохатний.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ