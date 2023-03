Women moment, или как победительницы турниров Grand Slam в теннис играли

В ночь на 13 марта состоялся матч 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) между Петрой Квитовой (Чехия, WTA 15) и Аленой Остапенко (Латвия, WTA 25).

Игра завершилась победой чешки в трех сетах, но матч запомнился «невероятным» перфомансом девушек.

В первой партии Остапенко не оставила шансов своей сопернице, обыграв ее 6:0. Однако во втором сете ситуация кардинально изменилась – на этот раз 6:0 оформила Квитова. Алена брала медицинский тайм-аут и вряд-ли это было похоже на симуляцию, ведь в третьем сете Квитова повела 4:0. Казалось бы, осталось два гейма, но нет...

Остапенко сделала два брейка и дважды взяла свою подачу. Счет стал 4:4, однако довести камбек до конца представительнице Латвии не удалось – Петра прервала ее подачу и спокойно подала на матч.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Петра Квитова (Чехия) [15] – Алена Остапенко (Латвия) [25] – 0:6, 6:0, 6:4

Интересно, что обе теннисистки являются чемпионками турниров серии Grand Slam. Квитова дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), а Остапенко брала трофей на Ролан Гаррос в 2017 году.

В 1/8 финала Петра сыграет с Джессикой Пегулой.

You can't make this up 😂



🎾 Ostapenko wins 6 straight games

🎾 Kvitova wins 10 straight games

🎾 Ostapenko wins 4 straight games



We're at 6-0, 0-6, 4-4. | #TennisParadise