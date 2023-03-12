Украина. Премьер лига12 марта 2023, 16:28 | Обновлено 12 марта 2023, 16:29
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Верес – Ворскла – 2:2. Исенко затащил. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 17-го тура УПЛ
12 марта 2023, 16:28 | Обновлено 12 марта 2023, 16:29
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В воскресенье, 12 марта, прошел матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Верес» и «Ворскла».
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Верес» – «Ворскла» - 2:2
Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25, 86 (пен.)
На 90+3 минуте Дмитрий Клец («Верес») не забил пенальти (вратарь).
На 90+4 минуте Семен Вовченко («Верес») не забил пенальти (вратарь).
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Комментарии 2
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нічого не міняється в УПЛ, скільки ж буде чудить цей Іванов , і можно говорить про якісь помилкі але ж він все бачить і цілеспрямованно ставить раз за разом пенальті , мабуть за які отримує бонуси , УПЛ ти уже смердиш своєю гнилою системою, так дальше неможливо,це беззаконня.
Шарая збили за 30 см до штрафної, але суддя цього не бачить. Ганьба.
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