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  4. Верес – Ворскла – 2:2. Исенко затащил. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 16:28 | Обновлено 12 марта 2023, 16:29
1514
2

Верес – Ворскла – 2:2. Исенко затащил. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 17-го тура УПЛ

12 марта 2023, 16:28 | Обновлено 12 марта 2023, 16:29
1514
2
Верес – Ворскла – 2:2. Исенко затащил. Видео голов и обзор матча
НК Верес

В воскресенье, 12 марта, прошел матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Верес» и «Ворскла».

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Верес» – «Ворскла» - 2:2

Кравец, 48 (авт.), Гайдучик, 60 – Сефери, 25, 86 (пен.)

На 90+3 минуте Дмитрий Клец («Верес») не забил пенальти (вратарь).

На 90+4 минуте Семен Вовченко («Верес») не забил пенальти (вратарь).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
нічого не міняється в УПЛ, скільки ж буде чудить цей Іванов , і можно говорить про якісь помилкі але ж він все бачить  і  цілеспрямованно ставить раз за разом пенальті , мабуть за які отримує бонуси , УПЛ ти уже смердиш своєю гнилою системою, так дальше неможливо,це беззаконня.
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+1
valerafan1
Шарая збили за 30 см до штрафної, але суддя цього не бачить. Ганьба.
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+1
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