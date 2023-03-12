12.03.2023 14:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига12 марта 2023, 16:10 |
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Кривбасс – Шахтер – 0:3. 1-й гол Келси и шедевр Судакова. Видео голов
Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура УПЛ
12 марта 2023, 16:10 |
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В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Кривбасс» и «Шахтер».
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Игра прошла в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу донецкой команды.
Благодаря этой победе «Шахтер» вышел на первое место в таблице УПЛ.
Чемпионат Украины по футболу. 17-й тур. 12 марта
Кривбасс – Шахтер – 0:3
Гол: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84
ГОЛ! 0:1 Судаков, 58 мин.
ГОЛ! 0:2 Келси, 80 + ГОЛ! 0:3 Швед, 84
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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