В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Кривбасс» и «Шахтер».

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Игра прошла в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу донецкой команды.

Благодаря этой победе «Шахтер» вышел на первое место в таблице УПЛ.

Чемпионат Украины по футболу. 17-й тур. 12 марта

Кривбасс – Шахтер – 0:3

Гол: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

ГОЛ! 0:1 Судаков, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Келси, 80 + ГОЛ! 0:3 Швед, 84