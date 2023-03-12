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Чемпионат Украины
Кривбасс
12.03.2023 14:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 16:10 |
1788
0

Кривбасс – Шахтер – 0:3. 1-й гол Келси и шедевр Судакова. Видео голов

Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура УПЛ

12 марта 2023, 16:10 |
1788
0
Кривбасс – Шахтер – 0:3. 1-й гол Келси и шедевр Судакова. Видео голов
УПЛ

В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Кривбасс» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу донецкой команды.

Благодаря этой победе «Шахтер» вышел на первое место в таблице УПЛ.

Чемпионат Украины по футболу. 17-й тур. 12 марта

Кривбасс – Шахтер – 0:3

Гол: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

ГОЛ! 0:1 Судаков, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Келси, 80 + ГОЛ! 0:3 Швед, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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