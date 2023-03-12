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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 14:27 |
2103
0

Днепр-1 – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Центральный матч 17-го тура УПЛ

12 марта 2023, 14:27 |
2103
0
Днепр-1 – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

Сегодня, 12 марта «Днепр-1» в центральном матче 17-го тура УПЛ принимает «Динамо» Киев. Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Составы команд:

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито, Буяльский, Кабаев, Ванат

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Буяльский, 41-я минута:

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Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига видео видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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