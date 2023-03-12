Днепр-1 – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, 12 марта «Днепр-1» в центральном матче 17-го тура УПЛ принимает «Динамо» Киев. Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Составы команд:

«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито, Буяльский, Кабаев, Ванат

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Буяльский, 41-я минута: