Украина. Премьер лига12 марта 2023, 14:27 |
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Днепр-1 – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Центральный матч 17-го тура УПЛ
12 марта 2023, 14:27 |
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Сегодня, 12 марта «Днепр-1» в центральном матче 17-го тура УПЛ принимает «Динамо» Киев. Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Составы команд:
«Днепр-1»: Рыбак, Каплиенко, Адамюк, Сваток, Хайнер, Пеглоу, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
«Динамо» Киев: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито, Буяльский, Кабаев, Ванат
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 – Буяльский, 41-я минута:
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