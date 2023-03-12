Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Фулхэм
12.03.2023 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 марта 2023, 03:07 |
35
0

Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 12 марта в 16:00 по Киеву

12 марта 2023, 03:07 |
35
0
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Матч будет транслировать платформа Setanta Sports.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео гола
Где и когда смотреть матч чемпионата Англии по футболу Фулхэм – Арсенал
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 3:1. Дубль Кейна. Видео голов и обзор матча
Арсенал Лондон Фулхэм Фулхэм - Арсенал смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Бокс | 11 марта 2023, 07:00 2
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика

Поединок может состояться 29 апреля в Лондоне

ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу
Футбол | 12 марта 2023, 02:36 0
ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу
ФОТО. Милота дня. Младший Лунин привыкает к газону на Сантьяго Бернабеу

Андрей Лунин опубликовал фото со своим сыном

Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»
Футбол | 11.03.2023, 21:45
Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»
Георгий СУДАКОВ: «Тренировка? Какие тренировки после автобуса и самолета»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Бокс | 11.03.2023, 17:41
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Футбол | 11.03.2023, 20:30
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
Кто будет транслировать матч отбора к Евро-2024 Англия – Украина?
10.03.2023, 11:25
Футбол
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 5
Бокс
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
11.03.2023, 09:13 70
Футбол
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 11
Футбол
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
11.03.2023, 18:43 29
Футбол
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
Источник: Хейни и Ломаченко согласовали место проведения поединка
11.03.2023, 09:30 11
Бокс
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
11.03.2023, 20:36 7
Теннис
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
11.03.2023, 04:21 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности