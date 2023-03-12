Англия12 марта 2023, 03:07 |
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Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 12 марта в 16:00 по Киеву
12 марта 2023, 03:07 |
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В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Матч будет транслировать платформа Setanta Sports.
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