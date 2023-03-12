В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Матч будет транслировать платформа Setanta Sports.