В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Интересно, что игроки «Кристал Пэлас» ни разу не нанесли удар в створ ворот.

Чемпионат Англии по футболу. 27-й тур. 11 марта

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 78 (пен.)