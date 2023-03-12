11.03.2023 19:30 – FT 0 : 1
Англия12 марта 2023, 02:20 | Обновлено 12 марта 2023, 02:33
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Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ
12 марта 2023, 02:20 | Обновлено 12 марта 2023, 02:33
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В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».
Интересно, что игроки «Кристал Пэлас» ни разу не нанесли удар в створ ворот.
Чемпионат Англии по футболу. 27-й тур. 11 марта
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Холанд, 78 (пен.)
События матча
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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