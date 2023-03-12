Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео голов
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
11.03.2023 19:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 марта 2023, 02:20 | Обновлено 12 марта 2023, 02:33
15
0

Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура АПЛ

12 марта 2023, 02:20 | Обновлено 12 марта 2023, 02:33
15
0
Кристал Пэлас – Ман Сити – 0:1. Пенальти Холанда мертвым орлам. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Интересно, что игроки «Кристал Пэлас» ни разу не нанесли удар в створ ворот.

Чемпионат Англии по футболу. 27-й тур. 11 марта

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 78 (пен.)

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
По теме:
Где и когда смотреть матч чемпионата Англии по футболу Фулхэм – Арсенал
ВИДЕО. Павар повторил логотип Бундеслиги, Мане отдал ассист ножницами
Подарок Баварии. Шальке отобрал очки у Боруссии в Рурском дерби
Кристал Пэлас Манчестер Сити видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диалло со сборной Сенегала U-20 завоевал титул на Кубке африканских наций
Футбол | 11 марта 2023, 21:25 6
Диалло со сборной Сенегала U-20 завоевал титул на Кубке африканских наций
Диалло со сборной Сенегала U-20 завоевал титул на Кубке африканских наций

Первая победа сенегальцев на молодежном турнире

«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Футбол | 11 марта 2023, 20:30 7
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком

Тренер уверен, что украинец будет прогрессировать

Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата
Футбол | 11.03.2023, 21:01
Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата
Беседин и Безус помогли Омонии сыграть вничью с лидером чемпионата
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Бокс | 11.03.2023, 07:00
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Бокс | 11.03.2023, 17:41
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
11.03.2023, 20:12 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
10.03.2023, 10:10 11
Футбол
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
11.03.2023, 09:13 70
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
Александр КРАСЮК: «Кличко по-прежнему держит в уме второй бой с Фьюри»
10.03.2023, 15:08 5
Бокс
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
10.03.2023, 11:05 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
11.03.2023, 18:50
Биатлон
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
10.03.2023, 17:15 34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности