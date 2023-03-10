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Англия
10 марта 2023, 21:33 |
437
0

Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 11 марта в 17:00 по Киеву

10 марта 2023, 21:33 |
437
0
Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Андре Марринер из Бирмингема.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

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Александр Снитко Sport.ua
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