Англия10 марта 2023, 21:33 |
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Лестер – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11 марта в 17:00 по Киеву
10 марта 2023, 21:33 |
437
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В субботу, 11 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и лондонским «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Андре Марринер из Бирмингема.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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