В субботу, 11 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Лестером» и лондонским «Челси».

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Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Андре Марринер из Бирмингема.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.