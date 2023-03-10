10 марта в 22:00 проходит товарищеский матч женских футзальных команд, в котором играют сборные Португалии и Украины.

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Женская сборная Украины по футзалу готовится к финалу четырех Евро-2023, который пройдет с 17 по 19 марта в Дебрецене. В полуфинале украинки встретятся с командой Венгрии, а в другом матче за выход в финал встретятся Испания и Португалия.

Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция