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10 марта 2023, 23:17 | Обновлено 10 марта 2023, 23:37
507
0

Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеоотрансляцию товарищеского матча женских футзальных команд

10 марта 2023, 23:17 | Обновлено 10 марта 2023, 23:37
507
0
Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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10 марта в 22:00 проходит товарищеский матч женских футзальных команд, в котором играют сборные Португалии и Украины.

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Женская сборная Украины по футзалу готовится к финалу четырех Евро-2023, который пройдет с 17 по 19 марта в Дебрецене. В полуфинале украинки встретятся с командой Венгрии, а в другом матче за выход в финал встретятся Испания и Португалия.

Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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