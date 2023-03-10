В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ингулец – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.