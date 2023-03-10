Украина. Премьер лига10 марта 2023, 13:32 | Обновлено 10 марта 2023, 13:34
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Где и когда смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Металлист
Поединок состоится 11 марта в 14:00 по Киеву
10 марта 2023, 13:32 | Обновлено 10 марта 2023, 13:34
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В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Металлист».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Арбитр встречи – Новохатний В.В (Киев). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
- Ингулец – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.
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