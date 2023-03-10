Италия10 марта 2023, 13:04 | Обновлено 10 марта 2023, 13:10
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ВИДЕО. Украина без ЧМ-2030, ПСЖ не уволит тренара после ЛЧ, ставим на Интер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
10 марта 2023, 13:04 | Обновлено 10 марта 2023, 13:10
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1. Рэшфорд в этом сезоне перекрыл результат 2-х предыдущих
2. ПСЖ не уволит Галтье из-за вылета из ЛЧ
3. Украина останется без ЧМ-2030
4. Прогноз на матч Специя – Интер
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