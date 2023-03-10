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  4. ВИДЕО. Украина без ЧМ-2030, ПСЖ не уволит тренара после ЛЧ, ставим на Интер
Италия
10 марта 2023, 13:04 | Обновлено 10 марта 2023, 13:10
266
0

ВИДЕО. Украина без ЧМ-2030, ПСЖ не уволит тренара после ЛЧ, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

10 марта 2023, 13:04 | Обновлено 10 марта 2023, 13:10
266
0
ВИДЕО. Украина без ЧМ-2030, ПСЖ не уволит тренара после ЛЧ, ставим на Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Рэшфорд в этом сезоне перекрыл результат 2-х предыдущих
2. ПСЖ не уволит Галтье из-за вылета из ЛЧ
3. Украина останется без ЧМ-2030
4. Прогноз на матч Специя – Интер

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Источник Sport.ua
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