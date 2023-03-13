Телекомпания Setanta поддержала Parimatch после введения санкций СНБО. В заявлении Setanta сказано:

Setanta Sports – относительно решения СНБО ввести санкции против Parimatch

В августе 2019 года Setanta Sports начала свое вещание в Украине, и одним из первых партнеров нашей компании стал Parimatch.

За годы совместной работы мы реализовали многие проекты и добились немалых результатов. Выдающимся этапом для Setanta Sports стала трансляция матчей Украинской Премьер-лиги. Одним из брендов, оказывавших поддержку как транслятору, так и клубам, также был Parimatch.

24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение России в Украину. Как международная компания, Setanta Sports проявила солидарность с украинским народом и совместно с Parimatch организовала сбор средств на дроны.

У нас чрезвычайно продуктивный опыт работы с Parimatch в Украине и репутация этого бренда отвечает нашим требованиям к партнерам.

Setanta Sports выражает надежду, что мы и дальше сможем реализовывать совместные проекты, направленные на развитие украинского спорта.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении в действие санкций Совета нацбезопасности и обороны против ряда связанных с рф букмекерских контор – в списке 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

В перечень юрлиц, попавших под санкции, вошли расположенные в Украине компании: Париматч, Покерматч.ЮА, Поинтлото, Твоя беттинговая компания, Плей Фан Инвестмент, Финансовая Компания Лео и др.

В вечернем видеообращении глава государства отметил: «Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации. Это решение готовилось некоторое время, оно обоснованно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду. И всеми цивилизованными средствами».