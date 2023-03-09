В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».

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Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)