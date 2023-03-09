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Лига Европы
09 марта 2023, 22:12 | Обновлено 09 марта 2023, 22:18
1189
0

Шахтер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

09 марта 2023, 22:12 | Обновлено 09 марта 2023, 22:18
1189
0
Шахтер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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