Лига Европы09 марта 2023, 22:12 | Обновлено 09 марта 2023, 22:18
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Шахтер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
09 марта 2023, 22:12 | Обновлено 09 марта 2023, 22:18
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В четверг, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Шахтер» и «Фейеноорд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, начало – в 22:00 по киевскому времени.
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Шахтер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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