Лига чемпионов08 марта 2023, 23:23 | Обновлено 08 марта 2023, 23:39
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ВИДЕО. Шупо-Мотинг открыл счет. Бавария использовала ошибку защиты ПСЖ
Хозяева поля забили гол на 61-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08 марта 2023, 23:23 | Обновлено 08 марта 2023, 23:39
328
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8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».
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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.
Хозяева поля забили гол на 61-й минуте. Эрик Шупо-Мотинг открыл счет, воспользовавшись ошибкой защиты. Верратти потерял мяч, и далее гол создали Мусиала, Горецка и Шупо-Мотинг.
ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин
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