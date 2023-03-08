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Лига чемпионов
08 марта 2023, 23:23 | Обновлено 08 марта 2023, 23:39
328
0

ВИДЕО. Шупо-Мотинг открыл счет. Бавария использовала ошибку защиты ПСЖ

Хозяева поля забили гол на 61-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2023, 23:23 | Обновлено 08 марта 2023, 23:39
328
0
ВИДЕО. Шупо-Мотинг открыл счет. Бавария использовала ошибку защиты ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».

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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.

Хозяева поля забили гол на 61-й минуте. Эрик Шупо-Мотинг открыл счет, воспользовавшись ошибкой защиты. Верратти потерял мяч, и далее гол создали Мусиала, Горецка и Шупо-Мотинг.

ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин

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Бавария ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг
Источник Sport.ua
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