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Лига чемпионов
08 марта 2023, 23:12 | Обновлено 08 марта 2023, 23:40
933
0

Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2023, 23:12 | Обновлено 08 марта 2023, 23:40
933
0
Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».

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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.

Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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