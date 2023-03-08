Лига чемпионов08 марта 2023, 23:12 | Обновлено 08 марта 2023, 23:40
933
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Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08 марта 2023, 23:12 | Обновлено 08 марта 2023, 23:40
933
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8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.
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Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Эрик Шупо-Мотинг, 61 мин
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