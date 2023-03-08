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Лига чемпионов
08 марта 2023, 22:15 |
492
0

Тоттенхэм – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2023, 22:15 |
492
0
Тоттенхэм – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» играет с «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд в Милане завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Тоттенхэм – Милан – 0:0 (обновляется)

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.

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Тоттенхэм Милан Тоттенхэм - Милан видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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