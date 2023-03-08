Лига чемпионов08 марта 2023, 22:15 |
492
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Тоттенхэм – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08 марта 2023, 22:15 |
492
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8 марта на «Тоттенхэм Хотспур» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» играет с «Миланом».
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Первая встреча команд в Милане завершилась победой итальянцев со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Тоттенхэм – Милан – 0:0 (обновляется)
Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка.
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