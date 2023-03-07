Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
07 марта 2023, 23:12 | Обновлено 07 марта 2023, 23:30
747
0

Бенфика – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

07 марта 2023, 23:12 | Обновлено 07 марта 2023, 23:30
747
0
Бенфика – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук в стартовом составе гостей вышел на поле против своего старого клуба.

Бенфика – Брюгге. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Рафа Силва, 38 мин.

ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 45+2 мин.

ГОЛ! 3:0. Гонсалу Рамуш, 57 мин.

По теме:
ВИДЕО. 4 гола Бенфики: у Гонсалу Рамуша дубль. Жоау Мариу забил пенальти
Со второй попытки. Хаверц реализовал пенальти и удвоил преимущество Челси
ВИДЕО. Стерлинг вывел Челси вперед в ответном матче ЛЧ с Боруссией Д
Брюгге Бенфика Роман Яремчук Лига чемпионов Бенфика - Брюгге видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
Футбол | 07 марта 2023, 18:11 42
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную

Алексей Сливченко отвечает на вопрос: заслужил ли вингер «Краковии» место в национальной команде?

Гусев вновь женился. В третий раз
Футбол | 07 марта 2023, 11:20 24
Гусев вновь женился. В третий раз
Гусев вновь женился. В третий раз

Экс-хавбек в очередной раз вступил в брак

ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику
Футбол | 07.03.2023, 22:49
ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику
ВИДЕО. Убили всю интригу. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш отличились за Бенфику
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
Война | 07.03.2023, 18:11
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
По пути Тимощука. УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других
Футбол | 07.03.2023, 19:49
По пути Тимощука. УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других
По пути Тимощука. УАФ рассмотрит дела Иванисени, Мампасси и других
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
ГОРДОН: «Поворознюк? Эта чучундра будет вопить. Скоро кульминация»
07.03.2023, 06:45 18
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. На вершине – двоевластие: Шахтер догнал Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. На вершине – двоевластие: Шахтер догнал Днепр-1
06.03.2023, 17:05 1
Футбол
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
06.03.2023, 00:10 11
Теннис
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
Поворот не туда. Супряга попал в ДТП перед матчем Динамо против Ингульца
06.03.2023, 20:40 14
Футбол
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
06.03.2023, 15:11 23
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.03.2023, 09:00
Биатлон
Промоутер рассказал, с кем сразится Усик в случае срыва боя с Фьюри
Промоутер рассказал, с кем сразится Усик в случае срыва боя с Фьюри
06.03.2023, 11:35 3
Бокс
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
06.03.2023, 11:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности