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Лига чемпионов
07 марта 2023, 22:15 | Обновлено 07 марта 2023, 23:16
910
0

Челси – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

07 марта 2023, 22:15 | Обновлено 07 марта 2023, 23:16
910
0
Челси – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Челси – Боруссия Д – 1:0 (обновляется) [первый матч 0:1]

Гол: Стерлинг, 43

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 1:0 Стерлинг, 43 мин.

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Челси Боруссия Дортмунд Челси - Боруссия Д видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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