Лига чемпионов07 марта 2023, 22:15 | Обновлено 07 марта 2023, 23:16
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Челси – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
07 марта 2023, 22:15 | Обновлено 07 марта 2023, 23:16
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Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.
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Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Челси – Боруссия Д – 1:0 (обновляется) [первый матч 0:1]
Гол: Стерлинг, 43
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
ГОЛ! 1:0 Стерлинг, 43 мин.
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